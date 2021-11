Ag. Chiellini: “Ritiro di Giorgio? Lui vuole giocare il più possibile e andare al Mondiale…”

L'agente del difensore ha parlato

redazionejuvenews

Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha parlato in occasione della presentazione del nuovo centro sportivo di Viareggio, il Marco Polo Sports Center. Queste le parole del procuratore circa il suo assistito difensore della Juventus: "L'infortunio di Chiellini in Nazionale? Quando è a disposizione è complicato pensare che possa rimanere fuori squadra, in questa squadra è ancora leader dentro e fuori dal campo. Si è visto anche in Nazionale, Chiellini fa ancora comodo ed è ancora molto forte. Il suo ritiro dal calcio giocato? E' chiaro che prima o poi arriverà quel fatidico giorno, ma speriamo sia il più lontano possibile.

Dipenderà solo da lui: Giorgio vuole giocare il più possibile e andare al Mondiale in Qatar nel 2022, è un obiettivo che si è fissato da tempo. I problemi fisici? Sono acciacchi che capitano a chiunque, lui sta ancora molto bene a livello fisico e può dare ancora una mano sia alla Juve sia in Nazionale come ha dimostrato quest'anno in campionato e all'Europeo vinto". Proprio pochi giorni fa, infatti, Mancini aveva parlato dell'infortunio di Chiellini in Nazionale in conferenza stampa: "Tante assenze tra i titolari in campo? Un momento della stagione dove tutte le Nazionali hanno problemi come noi adesso, questo problema lo ha anche la Svizzera e lo abbiamo noi, così come altre Nazionali che stanno facendo le qualifiche come noi al Mondiale.

Non so se la Svizzera cambierà modulo in campo, qualche giocatore, ma sappiamo che resta una squadra difficile da affrontare, questo è assolutamente certo. Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po' per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase della stagione che è sicuramente complicata. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli".