Ag. Chiellini: “Giorgio ha ancora sei mesi di contratto, poi vedremo”

Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, ha detto la sua in un'intervista a TMW. Ecco le sue parole: "Sono contento che a breve giocherà una nuova finale di Champions League. E' andato in America non per svernare ma per continuare un percorso importante. Ha vinto il campionato ed è in finale di Champions. Significa che ha dimostrato ancora una volta di essere un campione dallo spessore infinito. Si merita di vincere una Champions dopo che in Europa non è riuscito a vincere. Perché vale anche quella. Poi ha ancora sei mesi di contratto e poi vedremo. Come dice sempre mio padre, certi giocatori nella loro carriera, potranno decidere sempre cosa fare una volta smesso.