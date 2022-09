Ag. Cambiaso: “Andrea vuole tornare presto alla Juventus”

Giovanni Bia, procuratore di Andrea Cambiaso, ha svelato i dettagli della trattativa tra il terzino e la Juventus dello scorso calciomercato.

redazionejuvenews

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "La stagione è appena iniziata, siamo solo all'inizio e sta facendo bene. Andrea è alla ricerca della miglior condizione, si trova bene con il mister e con i compagni. A Genova gli volevano bene tutti, non ha avuto nessun problema ad inserirsi nel nuovo ambiente. Ha già fatto gruppo con gli altri. Vuol giocar bene come lo scorso anno, purtroppo è stata drammatica a livello di squadra per via della retrocessione. Speriamo che riesca a centrare tutti gli obiettivi, far qualche gol e così tornare presto alla Juve".

Sul ruolo: "Ha giocato qualche volta come mezz'ala lo scorso anno, per me è più un esterno di difesa. Questo, poi, è molto sindacabile, dipenderà da dove lo vorrà schierare l'allenatore. Anche perché qualcuno dice che è mancino, qualcun altro destro, per cui è indifferente. Se gli chiedi con che piede calcia il rigore, ci pensa un po' prima di rispondere. E magari dopo un mese cambia la risposta. Per me è più bravo a destra che a sinistra, ma è solo un mio parere".

Sulla trattativa con i bianconeri: "L'operazione con i bianconeri era praticamente chiusa, dopo che l'Inter - che aveva fatto di tutto per prenderlo - non ha avuto la possibilità di intervenire. C'era l'accordo, ma poi è sorto il problema di Dragusin che era inserito come contropartita. Le valutazioni del calciatore rumeno si sono rivelate un po' più lunghe del previsto, la trattativa è così andata poi per le lunghe. Ma non certamente per colpa nostra. La Juventus? Con lo Spezia è stata una partita un po' particolare, ma la Juve è in ricostruzione ed è una squadra che sa quel che vuole. Ha rischiato poco o nulla, il risultato tra l'altro poteva essere anche più largo. Gli allenatori dei club medio-piccoli, tra l'altro, affermano di preferire incontrare le big in questo periodo in quanto non sono ancora al 100%. E' una consuetudine, lo abbiamo visto anche col Napoli".