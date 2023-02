Ag. Cambiaso: “La Juve voleva Andrea, ma il Bologna ha detto no”

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha detto la sua a Station Radio, parlando della trattativa last-minute per il ritorno dell'ex Genoa alla Juventus, operazione poi sfumata per il no del club felsineo. Ecco le sue parole: "La Juventus era forte sul rientro del ragazzo, ma c’è stato un rifiuto fermo e netto del Bologna. Anche se tutti sarebbero felici di tornare alla Juventus, non ci si è opposti al ritorno posticipato. Il ragazzo sta bene a Bologna ed era desideroso di continuare il proprio percorso. Inoltre, arrivare a gennaio alla Juve, a ridosso delle gare di Coppa e campionato, sarebbe stato probabilmente controproducente.