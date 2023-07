Ag.Cambiaso: “La Juve farà delle valutazioni, qualche squadra si è…”

L'agente di Andrea Cambiaso -Giovanni Bia- è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione che sta vivendo: "È un giocatore che è richiesto questo fa molto piacere. È italiano, speriamo che possa far parte della Nazionale per tanti anni. Ha già militato in Under 21, purtroppo all'Europeo ha giocato poco, il mister ha fatto altre scelte non fortunate e questo credo sia sotto gli occhi di tutti. L'esperienza all'Europeo per l'Italia è stata molto negativa".