Ag.Buffon: “Gigi sogna il Mondiale del 2022”

Il procuratore del giocatore ha rialsciato delle dichiarazioni

SULLE RICHIESTE - "L'idea nasce una quindicina di giorni fa. Considerata la sua età, ho avuto un casino di richieste, parliamo di 6-7 squadre. Oltre alle tre brasiliane, ipotesi che facevano piacere, ma che non potevamo essere prese in considerazione anche per la famiglia. Prima di firmare col Parma mi ha chiamato la Stella Rossa. Tornando da Roma, sono andato a trovarlo e mi disse che, passando da Parma, aveva provato una forte emozione ed era quella la squadra in cui voleva andare. C'è stato un discorso romantico, di ricordi".

SUL RITORNO AL PARMA - "Il messaggio che manda è bello: il calcio è passione e amore, non solo business. Il business è una conseguenza, ma si gioca per i tre punti e per il piacere di allenarsi. Torna in un posto che conosce...Poco dopo aver vinto il Mondiale 2006 andò a giocare con la Juve contro il Rimini, in Serie B. E lo voleva mezza Europa".