Ag. Alcaraz: “E’ un sogno essere qui. C’erano due club di Premier su di lui”

"È un passo molto importante per la carriera di Carlos, per lui è un sogno arrivare in un top club come la Juventus. Vuole lasciare il segno". A dirlo a TuttoJuve.com è Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, giocatore che i bianconeri hanno acquistato dal Southampton: "Il tutto si è svolto negli ultimi due giorni di mercato, l'operazione è durata 48 ore. Un'occasione unica per il giocatore, difficile da rifiutare".