Ag. Alcaraz: “Se Carlos verrà riscattato? Non so, vedremo…”

Sebastian Lopez , agente di Alcaraz , calciatore della Juve , ha detto la sua ad AS. Ecco le sue parole: "Era fine gennaio, avevamo già chiesto alla società di essere ceduti per giocare maggiormente e avevamo alcune opzioni tra cui il Nottingham, il Lione e il Marsiglia. E si stava parlando anche con alcune persone dell'Everton.

La domenica prima della chiusura del mercato sono andato a Londra per valutare tutte queste opzioni: proprio durante questa spedizione mi ha chiamato la Juventus. Andai così dal Southampton e stabilimmo le condizioni della cessione. Lunedì sera ho chiamato al telefono la Juventus che mi ha promesso avrebbe presentato una proposta il giorno dopo.

È andata così: alle 8.30, ho ricevuto sul cellulare un'offerta ufficiale della Juventus e in un giorno abbiamo completato l'operazione. Se verrà riscattato a fine stagione? Non so cosa potrà succedere".