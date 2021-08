Adelio Moro: “Kaio Jorge gran colpo della Juve, ma servirà pazienza”

Le parole del procuratore

La Juventus si è assicurata le prestazioni dell'attaccante brasiliano Kaio Jorge . Un giocatore di prospettiva, di cui molti addetti ai lavori parlano bene. L'ex osservato Adelio Moro, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport: "Kaio Jorge è uno dei tre attaccanti più forti in circolazione tra i 2001-2002-2003-2004 insieme al nerazzurro Satriano e Moukoko del Borussia Dortmund. Come spesso avviene, vai a osservare un giocare e poi ti colpisce un altro. Quattro anni fa andai a vedere Brasile-Croazia Under 15 per seguire Saranic, che è tuttora un ottimo talento, però a un certo punto entrò questo 2002 che, oltre a segnare, mi sembrò molto interessante. Tanto che lo segnalai all'Inter".

"La prima relazione su Kaio Jorge la preparai nel 2019, durante il Mondiale Under 17. Lui non era titolare in quel Brasile, ma ogni volta che entrava faceva gol. E al di là di questo, che comunque è un indizio importante per un centravanti, di Kaio mi colpivano diverse cose: la naturalezza con cui toccava palla, i movimenti e la tecnica. Kaio Jorge ha qualcosa di Roberto Firmino, ma in lui rivedo soprattutto il Lautaro Martinez di quell'età. Non una punta centrale classica, ma un 9 che si muove e gioca di squadra. E di Lautaro ha anche la furbizia: è giovane ma molto sveglio, tanto da aver segnato anche in Libertadores col Santos. Ai tempi dell'Inter parlammo molto di Kaio, ma non si possono comprare tutti i giocatori. Vale per l'Inter e per qualsiasi club del mondo. E noi avevamo investito su Lautaro e Satriano."