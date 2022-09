Valutazioni in corso, decisione a sorpresa sul mercato – News

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi di come la dirigenza piemontese fosse più orientata su Milinkovic-Savic che su Pogba , ma alla fine la volontà di Allegri l'ha spuntata e si è ingaggiato il campione francese. L'ex United rimarrà a Torino, in virtù di un contratto con la Juve fino al 2026, ma Di Maria e Paredes sarebbero in bilico.

Il Fideo non sta garantendo le prestazioni che ci si aspettava da lui sia a causa di condizioni fisiche precarie sia per "problemi comportamentali" in campo. Se qualche settimana fa si poteva pensare ad una Juve propensa a proporre un ulteriore rinnovo annuale, ora le possibilità sono ridotte al lumicino. A sorpresa anche Paredes non sarebbe certo di essere riscattato. Con l'addio di Allegri, la dirigenza potrebbe voler evitare di spendere 20 milioni di euro per un calciatore richiesto espressamente dall'attuale mister bianconero. Insomma, uno scenario molto simile a quello visto questa estate con Alvaro Morata, potrebbe ripetersi il prossimo giugno.