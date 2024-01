Adani: “Vlahovic non va sottovalutato. La Juventus non molla mai”

Dagli studi della DS, Lele Adani ha commentato il successo della Juventus contro la Salernitana . Ecco cosa ha detto: "La Juventus era forte due anni fa e l'anno scorso e ha fatto talmente mercato negli anni scorsi che è forte anche questo anno senza aver fatto mercato. La Juventus non la metterò mai fuori dalla lotta scudetto e sapevo che non potevamo fare quest'anno come gli altri due, l' Inter se vuole vincere deve meritarlo perché la Juventus non mollerà".

Inoltre, su Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria, ha aggiunto: "Vlahovic non va sottovalutato e la fame di questo ragazzo che ha di emergere, di primeggiare, di determinare. Ha una cattiveria agonistica imponente. I grandi attaccanti quando vengono puniti e parcheggiati rispondono. Così è stato dal momento in cui è stato messo in panchina. È entrato col Frosinone e ha segnato. Con la Roma ha fatto l'assist vincente. Contro la Salernitana ha deciso la partita perché è un giocatore che sposta gli equilibri. In questa serie A Vlahovic sposta gli equilibri. Ma anche Danilo che fa il titolare nel Brasile e mette quel cross per Vlahovic. Se pensiamo all'anno che ha passato con i problemi di pubalgia comunque i suoi gol li ha fatti. E ne farà altri perché in Italia i giocatori di un certo livello cambiano le partite".