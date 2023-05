Adani: “Vlahovic e Di Maria non pervenuti contro il Siviglia”

La Juventus ha pareggiato ieri sera contro il Siviglia nella semifinale di andata dell'Europa League: i bianconeri hanno raggiunto l'1-1 all'ultimo minuto grazie al gol segnato da Federico Gatti, che ha tenuto tutto aperto in vista della gara di ritorno, in programma tra una settimana in Spagna.

L'ex giocatore ed ora commentatore Lele Adani , ha parlato intervenuto ai microfoni di Rai Sport della prestazione dei bianconeri e della partita disputata dalla squadra di Massimiliano Allegri: "La grande squadra è fatta di grandi giocatori, sono quelli che ti fanno variare le giocate, la formazione. Sanno mettersi in proprio e risolvere. Vlahoivc e Di Maria sono stati assenti contro il Siviglia e la Juventus non può permetterselo . Kostic anche, ha fatto delle belle volate all'inizio, attaccando Jesus Navas alle spalle, ma non è stato poi lucido".

"Il gol all'ultimo secondo significa avere un cuore grande, avere determinazione, non accettare un no come risposta, è un segnale clamoroso, perché la semifinale si gioca anche sui dettagli, in una partita non giocata bene, alla fine portare a casa un risultato così e rimandare tutto in uno stadio caldo come quello del Siviglia, ma con questa fiducia e questo pubblico vuole dire tanto".