Adani: “Vincere contro Lecce e Verona non basta, non ci si può accontentare”

L'ex giocatore ha parlato commentando la presentazione della Juventus contro il Verona, alla viglia della partita contro la Lazio

redazionejuvenews

La Juventus ha ottenuto giovedì sera la quinta vittoria consecutiva in campionato, battendo il Verona al Bentegodi per 1-0, e dando seguito alla striscia che aveva visto la squadra bianconera battere l'Inter nella giornata precedente. I bianconeri si avvicinano quinti all'ultima partita prima della sosta per i Mondiali con un umore positivo, anche se ancora tanto c'è da fare per riscattare questa prima parte di stagione.

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo domani sera contro la Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con la possibilità di superare in classifica proprio la squadra di Maurizio Sarri, e di continuare la striscia positiva. It tecnico presenterà la partita in conferenza stampa alle 19, e toglierà anche gli ultimi dubbi sulle condizioni di alcuni giocatori.

Della partita vinta contro il Verona dai bianconeri ha parlato alla BoboTV Lele Adani, che ha continuato a criticare i bianconeri anche dopo questa partita: "Le vittorie con Lecce e Verona non possono bastare a dare un grado di nobiltà al percorso. A me interessa quando in una partita contro una squadra alla pari c’è ritmo, lucidità, attenzione, tiri in porta, forza nei contrasti, equilibrio tra chi entra e esce. Finché non mi fanno vedere questo non mi basta una vittoria della Juve contro un avversario con cui c’è troppo dislivello. Non possiamo accontentarci, non esiste".