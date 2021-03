Adani: “Sbagliato mandare via Sarri”. Cassano: “Vorrei capire che ne sarà di Pirlo”

Le dichiarazioni dei due alla Bobo TV

Continua la rincorsa della Juventus all'Inter. Nel fine settimana, entrambe hanno vinto le rispettive trasferte. I nerazzurri, grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martinez hanno avuto la meglio del Torino con il risultato di 2-1, tenendo a 10 le distanze in classifica di vantaggio sui bianconeri, che sono passati per 3-1 a Cagliari grazie alla tripletta del solito Cristiano Ronaldo . I bianconeri, fuori dalla Champions League agli ottavi, e con una finale di Coppa Italia da giocare solamente a fine maggio, possono ora concentrare tutti i loro sforzi sul sogno del decimo scudetto consecutivo, che migliorerebbe il record già detenuto.

Un successo che, per qualche tempo, permetterebbe ad Andrea Pirlo di zittire quelle critiche che lo stanno accompagnando dal giorno del suo ritorno a Torino nelle vesti di allenatore. In diretta alla Bobo Tv, ormai classico appuntamento con Christian Vieri e i suoi ospiti su Twitch, l'opinionista Lele Adani e l'ex fantasista Antonio Cassano hanno detto la loro:

Adani: "La Juventus ha preso una strada giusta come guida tecnica con mister Sarri prima e con Pirlo dopo. I bianconeri cercano un allenatore che voglia dominare il gioco, puntano su un calcio europeo e internazionale. Poi sappiamo anche che un determinato percorso necessita però di supporto, di investimenti, di giocatori giusti... La scelta di mandare via Sarri è stata sbagliata, ma il processo di ricerca della Juve è giusto".

Cassano: "Mi piacerebbe arrivare a maggio per capire cosa farà la Juventus con Pirlo. Se un signor allenatore come Sarri è stato screditato mandato via dalla Juventus dopo aver vinto lo scudetto, cosa fare con Pirlo che, ad oggi, è a -10 dall'Inter? Non vorrei che venisse tutelato perché amico dello spogliatoio. Se la Juve vuole davvero fare bene deve prendere un allenatore con uno status. Sarri è stato mandato via con uno scudetto in tasca".