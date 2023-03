Adani: “La Juve ha perso con una Roma che non voleva vincere”

L'ex difensore e voce di Rai Sport, intervenuto in diretta alla Bobo Tv, ha detto la sua sulla sconfitta subita dai bianconeri all'Olimpico

redazionejuvenews

La sconfitta diRoma ha lasciato un segno. All'Olimpico i bianconeri hanno per un gol dalla distanza di Mancini, colpendo tre legni e finendo in 10 per l'espulsione di Kean. Con questo risultato la Juve ha fallito l'avvicinamento alla zona Champions, visto che la Roma, a pari punti con il Milan, è lontana 12 punti.

Sul big match contro i giallorossi ha detto la sua anche Daniele Adani, ai microfoni della Bobo Tv. Le sue parole: "Roma-Juve è stata da patire per chi ama il calcio. Non è stata una partita goduta, ma sopportata. È stata una delle più brutte partite del quinquennio calcistico in Italia. La Juve meritava di vincere, non di pareggiare. Doveva vincerla perché nelle 3-4 palle che ha buttato in area di rigore, meritava".

L'opinionista ha proseguito: "Ma rimane che la Juve ha perso contro una squadra che ha scelto quasi di non vincere. La strategia della Roma è stata quella di far passare il tempo dal primo al novantesimo minuto. Ma la Juve è riuscita a portarsi Mancini a 20 metri dall’area e farlo calciare, senza pressione. Questa è un’impresa. La Juventus ha finito la partita con: Paredes, Rabiot, Di Maria, Pogba, Chiesa e Vlahovic. Non ha tirato in porta. Ha calciato solo Danilo".