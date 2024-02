Adani: “Questa filosofia della Juve è ammissibile per la sua storia?”

Dagli studi della DS, Lele Adani ha sollevato alcuni interrogativi sulla filosofia dell'attuale Juventus di mister Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: Ad un certo punto del cammino della Juve era condivisa l’opinione sulla la credibilità di Allegri verso la squadra. La domanda lecita è se doveva far meglio da punto di vista del gioco. Citando Cruijff se tu non comprendi come hai vinto non capirai mai perché hai perso. Come ha vinto la Juve con Frosinone, Monza, Verona l’andata, Salerno? Le partite in bilico la Juve non le può vivere con almeno 15 squadre".