Adani: “Quella di non dominare le partite per la Juventus è una scelta”

Ospite alla DS, Lele Adani ha parlato delle prestazioni mostrate in stagione dalla Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus arriva alla meta in un solo modo, con la lotta. Inoltre ha la tenacia del non fermarsi mai e lo slogan fino alla fine in questo campionato viene finalmente rispettato. Da quando è tornato Allegri la Juventus ha fatto 90 partite di campionato e la Juventus non è mai stata in testa da sola. Perché dopo è stata comunque raggiunta dall'Inter. Non può ancora dire di aver trovato la direzione giusta ma ha trovato l'atteggiamento giusto. Finalmente l'allenatore ha le risposte che vanno a rivelare quello che è il suo credo, che non è un percorso basato sul gioco ma sulla valorizzazione soprattutto mentale, interiore delle prestazioni dal punto di vista del credere".