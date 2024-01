Adani: “Quando la Juventus va in vantaggio è difficile segnarci contro”

Adani ha parlato della Juventus vista sin qui in stagione: per l'ex calciatore i bianconeri sono una squadra complicatissima da affrontare

Dagli studi di Rai Sport, Lele Adani ha parlato della Juventus vista nella prima metà di stagione. Ecco le sue parole: "Nel 2023 Inter 87 punti e Juventus 84. Vuol dire che la Juve ha sbagliato gli anni precedenti ma dal punto di vista della risposta, alla mentalità e al credo del suo allenatore era già in un percorso virtuoso. Quando gioca queste partite nessuno può battere la Juventus, bisogna batterla con altre armi perché quando va in vantaggio non prende gol.La Juventus in queste settimane ha giocato prima dell'Inter, questa volta ha giocato dopo e la vittoria contro la Roma è pesante".