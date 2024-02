Adani: “Non si può dire che l’Inter è nettamente superiore alla Juventus”

Dagli studi della DS, Lele Adani ha confrontato la rosa dell'Inter a quella della Juventus. Ecco le sue parole: "L’Inter che prende come rinforzi due anni fa Darmian e Acerbi non può essere paragonata a Bremer e Danilo. Andiamo in mezzo, l’Inter prende Mkhitaryan e Calhanoglu che non voleva nessuno, e non sono Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot che fa la finale Mondiale con la Francia. In attacco l’Inter perde Lukaku e Dzeko e prende Thuram che nessuno valutava a questo livello. La Juve ha preso Vlahovic a 90 milioni".