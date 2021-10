Adani: “La Juve fino ad ora è stata una delusione ma si riprenderà”

L'ex giocatore di Inter e Fiorentina ha parlato

SU VLAHOVIC- "Non solo giugno 2022 è lontano, ma anche gennaio. Il campionato - ha detto a Tmw - è appena cominciato e serve assolutamente ricucire per il bene dei tifosi, della squadra, per dare continuità ad un progetto nobile e giusto che ha intrapreso la società. Credo che, per il bene prima di tutto della maglia e della squadra, ognuno deve fare il suo, spegnere i riflettore e concentrarsi sul campo. Poi le strade si divideranno, non credo ci sia dubbio su questo, ma c'è un campionato da giocare dove il ragazzo deve continuare a performare. Italiano deve poter contare su una punta forte come Vlahovic e accompagnare questo nuovo progetto".