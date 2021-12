Adani: “La Juve è in ritardo sotto molti punti di vista”

L'ex difensore di Siena e Inter ha rialsciato delle dichiarazioni sul momento che sta attraversando la Juve

Dopo la vittoria ottenuta ieri sul campo del Bologna, ora la Juve torna prepotentemente in corsa per la lotta Champions che dista adesso 6 punti, in attesa di scoprire quale sarà l'esito del big match di San Siro tra Milan e Napoli. Quella vista ieri è stata una squadra che ha dato segnali di crescita e che potrebbe tornare a minacciare in breve tempo la zona alta della classifica, ma l'andamento altalenante che si è visto nell'arco della stagione potrebbe complicare le cose.

"Bicchiere mezzo pieno per Allegri? Sì, bicchiere mezzo pieno perchè la Juventus è in ritardo sotto tanti punti di vista, ma se riesce a dare continuità a questo rapporto tra gol subiti - pochi - e aumentare il numero di gol fatti, credo che allora possano dire la loro e accorciare la distanza con le prime quattro. Però diciamo che la risposta in un campo difficile come Bologna c'è stata. Raiola mette in dubbio il futuro di de Ligt? De Ligt lo vogliono tutte le squadre del mondo. io capisco la buona prova di ieri e anche le ultime, ma lui non può passare una vita a difendere insieme ad altri 10 giocatori nell'area di rigore, perchè arriva il Barcellona, arriva il Manchester City, arriva il Chelsea, e tutti ti dicono: 'Da noi si ragiona in modo diverso'. Quindi io capisco anche la provcazione di Raiola. Permanenza De Ligt legata alla Champions? Ci saranno tante cose legate all'assenza della Champions League, per questo dico che il bicchiere della Juve è mezzo pieno, perchè bisogna arrivare a lottarsela fino alla fine, è ancora in ritardo".