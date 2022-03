Adani: “D’accordo con quanto detto da Allegri. Mi dispiace per l’eliminazione”

L'ex calciatore ha commentato al canale Twitch di Bobo Vieri la prestazione della Juventus e l'eliminazione dalla Champions Legue dei bianconeri per mano del Villareal

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata dalla ChampionsLeague per mano del Villareal, che dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata disputata in Spagna, si è imposto per 0-3 all'Allianz Stadium di Torino, sancendo l'eliminazione della squadra bianconera dalla massima competizione europea. Per il terzo anno consecutivo i bianconeri sono stati eliminati agli ottavi di finale, da squadre sulla carta molto inferiori alla squadra torinese. Di questo e della prestazione contro il Villareal ha parlato l'ex giocatore LeleAdani, intervenuto alla BOBO Tv su Twitch.

"Mi girano molto le scatole che la Juventus sia uscita. Io pensavo potesse farcela. Sono d’accordo al 90% con ciò che ha detto Allegri: hanno fatto una buona partita, hanno subito il gol e sono andati in affanno. La sua visione e comunicazione del calcio la conosciamo tutti e uno può essere d’accordo o dissentire. L’approccio è stato buono, aggressivo e serio. È arrivato al cross De Sciglio, hanno costruito Arthur, Rabiot e Cuadrado. Per un tempo non ci sono stati pericoli in difesa. A me è piaciuto l’atteggiamento, il gioco non mi è dispiaciuto. La Juve poteva fare gol. La giocata fatta da Vlahovic, in occasione della traversa. mi ha riportato alla mente Van Persie".

"Sono dispiaciuto per l'eliminazione dalla Juve, ma non stupito. Mi sarebbe piaciuto che la Juventus fosse andata avanti, ha qualità superiore al Villarreal, all’Ajax, al Lione e al Porto. Quando sei nelle difficoltà ti rendi conto che se vinci di poco e non analizzi perché lo hai fatto, è dura accettare realtà che si ritorce contro. Emery ha fatto le mosse giuste e ha sfruttato i 15 minuti di disponibilità di Gerard Moreno al meglio per fare le giocate giuste. Non basta accumulare se non c’è idea comune protagonista. Se non c’è quello, ci tocca recriminare. Il conto è più salato del dovuto".