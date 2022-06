Adani: “Juve la più forte con l’Inter. Di Maria affare, Vlahovic deve avere fame”

L'ex calciatore ha parlato delle squadre di Serie A e del mercato che le pretendenti al titolo stanno conducendo in vista della prossima stagione

redazionejuvenews

L'ex calciatore Daniele Adani ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha detto la sua sul mercato delle squadre di Serie A e sulle possibilità di vittoria della prossima Serie A: "La Juventus insieme all’Inter ha il gruppo più forte. Sicuramente è in primissima fascia, non può che migliorare. Il fatto è che nel calcio di oggi non basta un giocatore, serve il collettivo. Gli elementi di valore non mancano, se poi acquista Di Maria fa un affare. Credo che i bianconeri non siano inferiori all’Inter. Vlahovic è un ottimo attaccante. Da lui mi aspetto che affronti la stagione con la giusta fame di successo: è un ragazzo generoso che sa mettersi anche al servizio dei compagni. Importante sarà l’apporto della squadra che lo deve accompagnare e aiutare".

"Lukaku ha già inciso profondamente nell’ultimo scudetto dei nerazzurri e può farlo di nuovo. Quando sta bene fisicamente, Lukaku è incontenibile e ha già mostrato le sue qualità in A. L’unica incognita è rappresentata proprio dalla condizione atletica. Deve recuperare dopo una stagione vissuta non al massimo e deve tornare a far vedere questo strapotere fisico che lo rende unico. Inoltre, cosa che non va mai trascurata quando si analizza il calcio moderno, Lukaku è molto utile per i compagni. Rientra, occupa gli spazi in fase difensiva, sa farsi trovare pronto per il passaggio di disimpegno, difende il pallone e fa salire tutta la squadra. Insomma, se sta bene, è fondamentale".

"Se le cose rimangono così e non ci sono altri arrivi in altre squadre, mi sembra che l’Inter abbia qualcosa di più. Ma secondo me ce l’aveva anche nella passata stagione. Poi ha vinto con pieno merito il Milan, ma l’Inter a livello di qualità e di esperienza era superiore. L’arrivo di Lukaku ridà linfa a tutto l’ambiente, e poi sono convinto che i nerazzurri siano consapevoli della propria forza e sanno di aver perso lo scudetto per una leggera sbavatura".