Adani: “La Juve ha ricevuto una dura lezione, la sconfitta è su tutti i fronti”

"La Juve ha ricevuto una lezione durissima, il vecchio è stato cancellato dal nuovo. Il Benfica ha dato un’esibizione di calcio. Io non avrei preso Di Maria, il giocatore da prendere era David Neres. Anche se l’altra sera al 20% ha comunque fatto quasi pareggiare la Juve. Il Benfica in un mese di lavoro, e non in un anno e due mesi come Allegri, ha mostrato di essere organizzato per vincere. Nella Juve non c’è niente che va, non c’è nessuna cosa buona e non serve inventarsi scuse. È arrivata la sentenza definitiva che fa riflettere".