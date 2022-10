Adani: “La situazione alla Juventus è totalmente fallimentare”

"La Juve aveva soltanto una possibilità: vincere in casa del Benfica, e per farlo doveva aggredire. Ci sono difficoltà, c'è stata una scena sulla reazione dopo il terzo, dove il linguaggio del corpo di due big come Bonucci e Danilo era in contrapposizione con la cattiveria di Vlahovic. Il serbo anche sul 3-1 voleva ripartire subito per provare a rimontare. In tutto ciò l’elemento imprescindibile è la gente: viene manipolata e presa in giro e lo Stadium è vuoto".