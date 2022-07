Adani: “Alla Juve di Allegri è mancata la proposta di gioco. Su Pogba…”

Lele Adani, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato un'intervista a Libero, parlando delle big di Serie A. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Se sto studiando il campionato? Sì. E mi accorgo, giorno dopo giorno, che stiamo entrando in una stagione unica. Ovvero? La preparazione stringata, il via il 13 agosto, lo stop mondiale, la ripresa, le coppe, la volata scudetto. Tutto spezzettato. Guardate Pogba... Cosa c’entra Pogba? Si deve operare e starà fuori due mesi. Tornerà forzatamente in forma per il mondiale e la Juve lo riavrà al top l’anno prossimo. La Juve del mio amico Allegri? Parliamo di calcio, dai... La Juve viene da un’annata storta nella quale, pur avendo una rosa competitiva, non ha mai avuto una reale e continua proposta di gioco".