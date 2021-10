Adani: “Juve? Una stagione che non è cominciata, ci sono tante difficoltà”

L'ex giocatore ora commentatore ha parlato della sconfitta di eri sera della Juventus contro il Sassuolo

La Juventus è uscita sconfitta ieri sera dalle mura amiche dell'Allianz Stadium in occasione della partita contro il Sassuolo: dopo un brutto match, che aveva visto i bianconeri prendere gol e poi pareggiare, la squadra di Allegri ha preso all'ultimo minuto il gol della sconfitta in contropiede, che di fatto ha sancito la fine della rincorsa ai primi posti da parte della squadra bianconera: la testa della classifica dista ora 13 punti, con i bianconeri che per rientrare nella lotta Scudetto dovranno quasi compiere un miracolo.

Una brutta partita quella di ieri, che l'ex attaccante oggi opinionista in tv Daniele Adani, ha commentato ai microfoni di Rai Sport: “Il problema non è solo l’assenza di Ronaldo. Il campione aggiunge e risolve ma solo quando hai intrapreso un percorso nobile. La Juventus non ha la mentalità giusta. La domanda è: i giocatori della Juve sono contenti di giocare nella Juve? Se io parlassi solo del risultato potrei dirti che è ingiusto, la Juve ha fatto abbastanza per meritarsi una vittoria che poi non ha ottenuto. Il problema della Juve è molto più serio. È una stagione che non è cominciata, ci sono tante difficoltà nell’espressione di gioco: si pensa, si lavora e si comunica come ci si allena. In questo momento la Juve non ha né capo né coda".

Adani poi continua attaccando il gioco dei bianconeri: "Non mi stupisco di questo risultato anche se è grave. La Juve oggi ha tirato tanto ma se tu cerchi di speculare cercando di fare un gol in più, allora poi perdi facendone uno in meno. La Juve ha pareggiato tre partite, ne ha perse tre e ne ha vinte quattro sempre con un gol di distanza. Vuol dire che vive una partita in bilico, ma questa mentalità non testimonia grandezza. È a -13 dalla capolista in 10 partite. Per me inaccettabile".