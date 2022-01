Adani: “Juve? Dire che con Vlahovic i bianconeri possono arrivare quarti è uno scandalo”

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Lele Adani, ex giocatore, ha parlato ieri sera di vari temi, tra cui l'affare Dusan Vlahovic, ai microfoni della Bobo Tv: "Agnelli ha fatto saltare il banco, ha fatto una cosa spettacolare. Il serbo uno dei tre attaccanti più richiesti al mondo, e Agnelli ha dato ad Allegri il numero uno del nostro campionato. Sono contento che sia rimasto in Italia, così ce lo godiamo ancora. La domanda che mi faccio adesso però è questa: è stata la scelta migliore per il giocatore? Questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato: è uno scandalo che faccia 0 tiri in porta a San Siro.

Non è mai successo nella storia della Juventus, non è mai successo di non tirare in porta a San Siro, è uno scandalo del gioco, un insulto al gioco. E ora io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta? Vlahovic fa un gol a partita e la Juve deve arrivare quarta? L'Inter, quando prende gol da Zielinski, è virtualmente a -10: poi ribalta, vince ed è ad un potenziale +7 in due mesi. E perché la Juve non deve lottare per lo scudetto? Vlahovic in un calcio di proposta, come quello di Italiano, e in un calcio di non proposta, come quello che ha fatto l'anno scorso, fa un gol a partita.

Chi non lo dice è bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s'è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva in faccia e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno. È vero che Vlahovic ha dimostrato di sapere far gol anche nelle problematiche della Fiorentina della scorsa stagione, ma se la Juventus non migliorerà nell’idea di calcio, potrebbe non bastare".