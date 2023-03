Adani: “Il ciclo vincente lo ha fatto il Napoli, non la Juventus”

A parlare della situazione della Juventus è stato, alla Bobo TV, Lele Adani, che ha parlato dei nove anni di vittorie consecutive dei bianconeri: "Il ciclo vincente ce l’ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta, non c'entra che la Juventus ha vinto per nove anni, ci si basa solo sul risultato. Quando tu gareggi in un altro livello e prendi i calciatori più forti… Penso che concettualmente il ciclo vincente come lo intendi tu l’Italia non è pronta a sostenerlo”