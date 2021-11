Adani: “I club sostengano la Nazionale, vengono in secondo piano”

Le parole dell'ex calciatore alla BOBO Tv durante la diretta nel canale Twitch di Vieri

La Nazionale Italiana di Roberto Mancin i ha mancato l'appuntamento con il mondiale pareggiando le ultime due partite contro Svizzera e Irlanda del Nord e costringendosi ai playoff di marzo. La squadra elvetica ha conquistato il primo posto nel girone a discapito degli Azzurri, che avrebbero potuto ipotecare il passaggio del turno con il rigore concesso allo scadere della partita dall'arbitro e sbagliato da Jorginho. Ora la Nazionale sarà impegnata nelle partite ad eliminazione di marzo, che decreteranno chi andrà al Mondiale in Qatar . L'ex calciatore ed ora commentatore Lele Adani ha parlato in diretta sul canale Twitch della BoboTV di Roberto Mancini e della sua squadra.

"Mancini è il nostro fuoriclasse che stravolgendo il pensiero dei giocatori ha raggiunto un traguardo come collettivo. I giocatori sono migliorati come singoli e come collettivo in un modo tale che nessuno di loro si sarebbe mai immaginato. Non tollero il voltafaccia a Mancini. Noi dobbiamo essere grati a lui. Senza lo stile di calcio che ha portato lui in finale contro l’Inghilterra dopo il gol di Shaw ne avremmo presi quattro".