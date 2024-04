Adani: “Allegri? Sono a difesa del calcio. Nulla contro di lui”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juvea Il Foglio. Ecco le sue parole: "Se io sono contro Allegri? No, assolutamente. Sono a difesa del calcio, tutto quello che faccio lo riconduco all'analisi e al rispetto. Tratto tutti allo stesso modo, se dall'altra parte ci fosse un contraddittorio di un certo tipo e invece non hai argomenti vuol dire che l'opinione forte è stata giusta. Chi mi piace come allenatore? De Rossi e De Zerbi. Daniele lo conosco da anni, fui tra i primi a strappargli la promessa che sarebbe diventato allenatore della Roma. Non mi stupisco di questo, sono felice di come parla, di come pensa, di come coinvolge e delle idee che ha. Non mi stupisco. De Zerbi è un'altra cosa ancora, è fatto per vivere un livello diverso da tutti, è fatto per dividere come tutti i grandi. Io non vivo per il consenso, penso che chi lo faccia si una mediocre. Bisogna muovere le persone e rivelare qualcosa: davanti a una proposta comunicativa interessante uno si rivela com'è".