Adani: “Al PSG Paredes era uno dei migliori in Europa, Allegri non lo stima”

L'ex calciatore ha parlato della Juventus e della presentazione dei bianconeri nella partita di ieri sera contro il Lecce

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera contro il Lecce per 2-1 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I bianconeri sono tornati alla vittoria dopo quattro partite, aggiungendo tre punti alla loro classifica. La Vecchia Signora si trova al terzo posto ad un punto di distanza dalla Lazio in seconda posizione, e con cinque partite alla fine del campionato sono pronti per giocarsi le chance di arrivare in seconda posizione.

La partita di ieri sera ha visto il primo goal di Leandro Paredes oltre al ritorno al goal di Dusan Vlahović, con l'ex giocatore LeleAdani che ha commentato a 90º minuto la partita dei bianconeri: "Non so se punterei su Paredes anche il prossimo anno, secondo me dipende dalla guida tecnica, non credo che Allegri lo stimi tantissimo, dipende dai programmi".

"Per tre anni al Paris Saint-Germain è stato il calciatore che più di tutti gli altri, in Europa, da centrocampista, imbucava e faceva passaggi utili in avanti, saltando sbarramenti difensivi avversari. La Juventus non gioca con tanti giocatori davanti a lui, quindi molte volte questa sua proprietà è venuta meno, anche nelle volte che gli è stata data fiducia va detto che è mancato, è il primo a riconoscere che non è un anno positivo".