Acquafresca: “Pirlo si è trovato in una situazione un po’ sfortunata. Su Allegri…”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Robert Acquafresca, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di FootballNews24 in merito alla stagione della Juventus. Queste le sue parole: "Io penso che Pirlo si sia ritrovato in una situazione un po’ sfortunata, visto che la squadra bianconera è alla fine di un ciclo. Non è colpa sua, ma nel calcio succede. La Juve ha vinto tantissimo ed è normale che in questa stagione abbia avuto meno stimoli. Io personalmente lo riconfermerei. Non so quanti avrebbero fatto meglio di lui in questa situazione difficile, però bisogna fare i conti con la società e con una serie di situazioni che dovranno essere chiarite alla fine dell’annata. Allegri? Per me Allegri non tornerà in bianconero. Approderà all’estero o comunque anche in altre squadre italiane, ma non a Torino".