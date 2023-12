Acerbi: “Inter la squadra più forte? La Juve ha speso 200 milioni”

Le parole del difensore dell'Inter al termine del match contro il Genoa: "La Juve ha speso 200 milioni, noi parametri zero"

Al termine del match tra Genoa e Inter , terminato 1-1, il difensore nerazzurro Acerbi ai microfoni di Dazn ha detto: " Come gruppo abbiamo la forza di dire che possiamo competere con tutti ".

"Ricordiamo però che sento qualcuno che dice che l’Inter è la squadra più forte - ha continuato -. Abbiamo cambiato talmente tanto, i giocatori che sono andati via guardo i nomi e quelli che sono arrivati, nell’ago della bilancia sono forti anche quelli che sono andati via. Dicono che noi dobbiamo stravincere il campionato".

"Ricordiamo che la Juve ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi a parametro zero, vediamo di essere equilibrati. Sappiamo chi siamo e cosa vogliamo, speriamo di fare qualcosa di importante che in questo momento è nelle nostre corde", ha concluso.