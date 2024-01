C’è l’accordo con il Lille per Tiago Djalò: ora serve quello con il giocatore

La Juventus si sta muovendo sotto traccia per Tiago Djalò, difensore del Lille. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e per l'estate ha già manifestato il desiderio di andare all'Inter. Ma il club francese ha fatto capire ai bianconeri che c'è una possibilità per sorpassare i nerazzurri. Si tratta, come riferisce La Gazzetta dello Sport, di chiudere l'operazione entro il 31 gennaio in cambio di un indennizzo di un paio di milioni più altrettanti in bonus.