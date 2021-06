Accardi: “Juve e Inter sono sempre le favorite”

Il procuratore ha parlato

SULLA NAZIONALE - " La vedo dura... Bisogna capire come reagiremo quando i duri entreranno in campo. L'altra sera abbiamo avuto la fortuna e la capacità di reggere anche nelle difficoltà fisiche, e questa è una cosa buona. Il Belgio sarà tosto da affrontare ed è lì che avremo il reale valore dell'Italia".

SUL CAMPIONATO - "Parto dal presupposto che chi parte per la vittoria del campionato sono sempre le stesse, Juventus e Inter. Vi dico che se fa bene Ibrahimovic io ci metto pure il Milan. Non avesse avuto problemi fisici nella scorsa stagione forse alla fine avremmo raccontato un'altra storia. C'è l'ipotesi Roma ma tutta da vedere. Dipende da che mercato faranno, se costruiranno una squadra a misura di Mourinho. A un allenatore come lui devi dare armi per giocarsi la vittoria del campionato".