Abodi: “Nuove sanzioni per la Juve? Decisioni per il sistema”

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha detto la sua sulla situazione giudiziaria della Juventus, parlando anche della Champions.

redazionejuvenews

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha detto la sua a Radio Rai, toccando anche il tema Juventus. Ecco le sue parole: "Juve? Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo. C'è la magistratura ordinaria e quella sportiva che prenderanno delle decisioni, non solo per un club ma per il sistema nel suo complesso. Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi, prendersi le responsabilità e si faccia carico degli errori commessi. Qui di soggetti che hanno titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochi.

Champions? I quarti di Champions fra Napoli e Milan? Farò il tifo per gli italiani. Non preferisco nessuna delle due, essendo due italiane. Così come l'Inter. Spero possano andare avanti. Roma-Feyenoord? Il ministro Piantedosi farà la scelta giusta, pur collaborando tutti insieme. C'è un clima di collaborazione che lo porterà a prendere la scelta giusta.

Stadio di Firenze? Sono assolutamente favorevole, così come sono favorevole all'utilizzo di fondi comunitari per la riqualificazioni di aree urbane. Scudetto alla Lazio o dimissioni della premier Meloni? Non c'è nessuna possibilità che Meloni si dimetta, così come quest'anno non c'è possibilità per la Lazio. Il campionato ha già iniziato a dare i primi risultati...".