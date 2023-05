Abate: “Partita con la Juve Primavera difficile da capire”

Ignazio Abate , allenatore del Milan Primavera, ha detto la sua dopo la sconfitta per 4-0 contro la Juventus . Ecco le sue parole: "Partita difficile da analizzare: abbiamo fatto 65 minuti discreti, in cui la squadra era ordinata.

In un primo tempo equilibrato siamo andati sotto per due leggerezze; il secondo tempo è iniziato bene, abbiamo fatto 15-20 minuti in cui abbiamo creato diverse palle gol e il rammarico è quello di non avere riaperto la partita.