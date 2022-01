Aaron Ramsey guarito dal COVID

Attraverso una nota apparsa sul suo sito internet, la Juventus ha comunicato che il gallese non è più positivo al COVID e potrà tornare ad allenarsi

Il calciatore della Juventus Aaron Ramsey, positivo la settimana scorsa, si è negativizzato e non è più in isolamento. Questo il comunicato apparso sul sito bianconero in relazione alla fine della quarantena del giocatore, che sta aspettando di essere ceduto, con la squadra di Massimiliano Allegri che non ha più bisogno del gallese.