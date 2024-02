A fine stagione l’addio di Alex Sandro: rebus sul suo futuro

Il terzino brasiliano saluterà la Vecchia Signora alla fine della stagione ma dovrebbe comunque continuare a giocare

Cristiano Passa Redattore 24 febbraio - 14:49

La Juventus scenderà in campo domani all'ora di pranzo contro il Frosinone, nella partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo i due punti conquistati nelle ultime quattro partite, e dopo aver perso l'inter prima in classifica, distante 9 punti e con una partita ancora da recuperare.

I bianconeri dovranno quindi cercare di finire al meglio la stagione, per poi pensare a quello che sarà il prossimo anno. Tra le fila bianconere della prossima stagione non sarà sicuramente presente il brasiliano AlexSandro, in scadenza di contratto a fine stagione e già sicuro di lasciare Torino.

Il difensore brasiliano si pensava potesse fare ritorno in Brasile, per chiudere la sua carriera in patria, ma nonostante l'interesse dell'Internacional di Porto Alegre, il giocatore vorrebbe ancora rimanere in Europa, e qualora non trovasse una squadra potrebbe decidere di finire i suoi giorni da calciatore in Arabia Saudita.

