McKennie continua a non brillare: cessione in vista?

Il giocatore non rientra tra i piani di Allegri: cessione in vista. Il direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini, starebbe già a lavoro per piazzarlo

redazionejuvenews

Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, sarebbe a lavoro per piazzare all'estero una pedina importante della squadra al prossimo mercato di gennaio. Il giocatore in questione è sicuramente un elemento importante della rosa bianconera. Ultimamente ha anche deluso sia la società che i tifosi. Il tecnico Massimiliano Allegri lo avrebbe scartato dai suoi piani principali, ma per mancanza di alternative sarà costretto a schierarlo in campo più volte fino alla prossima finestra di trasferimenti in Italia. Il bianconero, infatti, ha agito da titolare nella sfida di campionato contro il Napoli proprio perché l'allenatore toscano non ha una figura adatta per rimpiazzarlo.

Inoltre il giocatore è stato recentemente protagonista di un grande disguido con la sua nazionale che lo ha portato all'esclusione dai convocati in due partite consecutive. Per chi ancora non l'avesse capito, stiamo parlando di Weston McKennie. Lo statunitense, dopo la recente disputa con la sua nazionale è tornato a Torino ed avrebbe trovato la Juventus infuriata con lui. Il motivo? Il centrocampista ha violato le norme anti-covid previste dalla federazione. Ma non è la prima volta che accade. Già durante lo scorso campionato McKennie si era reso protagonista in un paio di vicende che non sono affatto piaciute alla società bianconera. Su tutte, infatti, spicca il famoso "festino" in piena zona rossa a casa di Dybala.

Dopo tutte queste delusioni ed un rendimento in campo discutibile da quando è stato riscattato ufficialmente dallo Schalke o4, la Vecchia Signora avrebbe deciso di piazzarlo altrove definitivamente. Per lo statunitense ci sarebbero molte piste concrete in Premier League. Il West Ham, ad esempio, sarebbe disposto anche a prendere il giocatore a titolo definitivo sborsando una cifra tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Con questi soldi, la Juventus sicuramente interverrà sul mercato per acquistare il suo sostituto prima possibile.