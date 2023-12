8 dicembre 1985: la Juventus vince la sua prima Coppa Intercontinentale

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Napoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per l'anticipo della quindicesima giornata. L' 8 dicembre rappresenta una data impronte per i bianconeri, che nel 1985 vinsero la loro prima Coppa Intercontinentale .

Un successo straordinario, ottenuto nel modo più emozionante possibile. Un successo che servì alla squadra all'epoca allenata da Giovanni Trapattoni a completare un ciclo di vittorie a livello internazionale iniziato un anno e mezzo prima. Dopo aver vinto la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea e la Coppa dei Campioni, fu la volta del trofeo messo in palio contro la vincitrice della Copa Libertadores - la competizione per Club più importante in Sudamerica -, così da completare una collezione come nessuna altra squadra europea era stata capace di fare prima.