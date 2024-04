Kean verso l’addio: su di lui tre squadre di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno, in queste ultime partite, di conquistare l'accesso alla prossima Champions League, prioritario per la prossima stagione, per la quale Cristiano Giuntoli sta già lavorando. Il nuovo dirigente della Juventus sta infatti valutando molti giocatori per il prossimo anno, e lo sta facendo sia in entrata che in uscita. Uno di quelli che potrebbero lasciareTorino è il centravanti bianconero Moise Kean, che non ha convinto nella sua nuova avventura in bianconero. Superato nelle gerarchie anche da Yildiz, il prossimo anno sarebbe sicuramente chiuso, per questo si sta prefigurando la sua cessione: su di lui ci sarebbero Genoa, Bologna e Fiorentina, con cui potrebbe aprirsi una trattativa durante i mesi estivi di mercato.