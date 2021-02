6 clean sheets nelle ultime 7: nessuno come la Juve tra le grandi d’Europa

TORINO – Il tour de force, composto integralmente da big match, della Juventus non è ancora finito. I bianconeri, in un mese a dir poco di fuoco, hanno risposto nella maniera migliore. Vittorie convincenti, staccato il pass per la finale di Coppa Italia, ma soprattutto tanta solidità difensiva. Il rientro di Chiellini e la crescita di de Ligt e Demiral hanno permesso alla Juve di vincere potendo contare su una fase difensiva di altissimo livello, la stessa caratteristica che ha portato la Vecchia Signora ai grandi successi degli ultimi anni. Un grosso punto in comune con la Juventus di Massimiliano Allegri, famosa per la grande capacità di soffrire e pungere al momento giusto. “Se serve a vincere quanto ha vinto lui, potete chiamarmi tranquillamente allegriano” – ha spiegato Pirlo a Rai Sport ieri sera, non nascondendo da dove fosse arrivata l’ispirazione nel preparare le ultime gare.

Grazie alle ultime prestazioni, la Juventus si è nuovamente portata tra le grandi d’Europa, almeno per quanto riguarda le statistiche. Infatti, stando ai dati Opta, nessuno nei cinque maggiori campionati europei ha difeso bene come la Juve di questo periodo. Nelle ultime 7 gare, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata per 6 volte, impresa che nessuna delle regine d’Europa è stata in grado di eguagliare. Dalla Supercoppa vinta contro il Napoli in poi, Szczesny e Buffon sono stati bucati una sola volta: il gol di Lautaro all’andata delle semifinali di Coppa Italia. Naturalmente si tratta di un periodo ancora troppo breve per poter fare paragoni con i tempi della celeberrima ‘BBC’, ma gli ultimi segnali, specie quelli visti contro Roma e Inter, fanno davvero ben sperare. Tra pochi giorni la Juve tornerà ad affrontare l’ossessione Champions League. Magari, oltre a poter sperare nelle prodezze di CR7, i bianconeri potranno contare su una difesa impenetrabile come arma in più.