5 momenti di Roma-Juventus

I 5 momenti più interessanti di Roma-Juventus

Uno dei Roma-Juventus più memorabili è quello del 1983: capitolini avviati verso il tricolore, Signora a complicare il percorso vincendo 2-1 in rimonta. Un anno dopo il Mondiale, sembra di rivivere Italia-Brasile 3-2. Con gli azzurri Paolo Rossi e Bruno Conti stavolta contrapposti e Paulo Roberto Falcao, autore in Spagna del momentaneo 2-2 e anche in questa sfida del vantaggio che illude i padroni di casa prima dell'uno-due firmato Platini-Brio.