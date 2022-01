5 momenti di Juventus-Napoli

Chiesa è protagonista dell'azione capolavoro che sblocca il risultato della gara dello scorso campionato , vinta dalla Juve per 2-1: doppio dribbling a superare due avversari e assist per la girata di prima di Cristiano Ronaldo, uno dei momenti esteticamente più pregevoli dell'intero 2021.

Juventus-Napoli del 2000-01 è una gara a senso unico. E questa foto inganna: non è Inzaghi l'autore della rete, ma Del Piero con un calcio di punizione che sorprende un incerto Fontana e fissa il punteggio sul definitivo 3-0. Peraltro Superpippo non rimane all'asciutto, è suo il gol del 2-0.

Juventus-Napoli del 1985-86, con Antonio Cabrini in avanzata e il centravanti azzurro Luigi Caffarelli a contrastarlo. Si gioca al Comunale e siamo nel girone di ritorno: Platini e Maradona sono in campo, ma non sono loro i protagonisti di un pareggio determinato dall'autogol di Favero e dalla risposta di Brio.