Gli svincolati della Serie A: spiccano Dybala e Bernardeschi

Come ogni anno, la data del 30 giugno ha segnato una data spartiacque del calciomercato . Finita ufficialmente la stagione sportiva 2021-22, sono terminati i contratti con scadenza nel 2022. Quindi a partire da ieri, primo luglio , sono stati diversi i giocatori svincolati, che ancora non hanno firmato con una nuova squadra e sono, al momento, " disoccupati ". Tra questi ci sono due giocatori che hanno lasciato la Juventus come Paulo Dybala e Federico Bernardeschi , oltre a un ex bianconero come Sebastian Giovinco , che era tornato in Serie A alla Sampdoria senza però vedere quasi mai il campo per problemi fisici.

Per la Joya, fin dall'ufficialità della decisione della società bianconera di non rinnovare il suo contratto, è sempre stato accostato all'Inter, interesse più volte confermato anche dall'Amministratore Delegato nerazzurro Beppe Marotta, che lo conosce ben, visto che lo aveva portato lui alla Juventus. Nelle ultime settimane però, quello che sembrava un arrivo imminente è diventato un affare in standby. L'Inter infatti si è concentrata sul grande ritorno di Lukaku, in prestito dal Chelsea, che è comunque un'operazione non da poco. Per questo ora per l'argentino c'è da aspettare e ci potrebbe essere anche l'inserimento di qualche altro club, come il Milan. La Roma invece sembra ormai tramontata, viste le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti. Discorso diverso invece per Bernardeschi. La sua esperienza alla Vecchia Signora non ha rispettato le aspettative e quindi l'ingaggio che prendeva in bianconero ora rischia di essere fuori mercato. Su di lui c'è da tempo il Napoli, per stessa ammissione del presidente De Laurentiis, ma nelle ultime ore si è mosso anche l'Atletico Madrid.