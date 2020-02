ESCLUSIVA LUPOLI: “Juve-Fiorentina? I bianconeri hanno tanti campioni che possono decidere la sfida in qualsiasi momento. Il tridente? E’ il grosso dilemma della stagione juventina”.

di Marco Guido

Arturo Lupoli, attaccante che attualmente nelle fila della squadra militante in Serie C, la Virtus Verona nel corso della sua carriera ha anche indossato per una stagione la maglia della Fiorentina e per questo motivo abbiamo deciso di intervistarlo parlando della sfida che Domenica si disputa allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i viola. Ecco cosa ci ha raccontato:

Come sta andando la stagione con la Virtus Verona? “Era iniziata bene, poi uno stiramento mi ha tenuto fuori a Ottobre per quasi un mese. Quando sono rientrato non ho avuto molto spazio, poi da Dicembre ho giocato tre partite segnando due reti. A Gennaio mi sono nuovamente fermato per una quindicina di giorni per un risentimento muscolare, adesso mi sento bene. La squadra sta facendo un buon campionato anche se manca la vittoria ormai da quattro turni. I playoff distano solamente quattro punti ma, dall’altro lato dobbiamo pensare a salvarci il prima possibile, ci mancano una decina punti e questo è l’obiettivo primario poi vedremo dove arriveremo”.

Domenica si gioca Juventus-Fiorentina, che partita ti aspetti di vedere? “Sarà una partita molto sentita come sempre, la Fiorentina arriva da un momento positivo, è riuscita a fare ottimi risultati in campionato e si è arresa all’Inter in Coppa Italia uscendo a testa alta e giocando alla pari con la squadra di Conte. La Juventus sta dimostrando di essere la squadra più forte in Italia, viene da una sconfitta meritata subita a Napoli, è una squadra ricca di campioni che possono fare la differenza in qualsiasi momento ma credo che la mentalità di Iachini aiuterà la Fiorentina a disputare una gara nella quale darà filo da torcere ai bianconeri”.

Quale può essere il giocatore viola che potrebbe creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Mi piace davvero tanto Vlahovic, Chiesa è un giovane fortissimo e Cutrone è un giocatore che potrà dare una grande mano alla squadra viola che però ha la sua forza nel collettivo. Anche a centrocampo ha due o tre giocatori di livello assoluto e quindi gli inserimenti dei centrocampisti potrebbero fare la differenza. Benassi ad esempio vede molto la porta e potrebbe essere un’arma importante per i viola”.

Ti ha sorpreso la sconfitta della Juventus a Napoli? “E’ stata una partita che poteva anche finire in parità anche se il Napoli abbia fatto qualcosa in più. La squadra di Gattuso ha giocatori che non c’entrano nulla con quella classifica anche se nel calcio le componenti che incidono sono tantissime. La Juventus Domenica scorsa ha perso meritatamente anche perchè può capitare di perdere ogni tanto, anche alla Juve che sta conquistando grandissimi risultati anche se forse non si è ancora visto quel gioco che in tanti si aspettavano, subisce qualche gol di troppo. Chiellini e Bonucci sono una coppia importantissima, De Ligt è un fenomeno ma è molto giovane e forse la formazione bianconera sta pagando l’assenza del suo capitano”.

Qual è la tua favorita per lo scudetto? “Penso che l’Inter sia una squadra molto solida che gioca un calcio molto completo: sono eccezionali dal punto di vista difensivo ma che riescono a ripartire con forza e qualità. A centrocampo hanno Barelli, Sensi e anche Eriksen mentre davanti hanno quella che è forse la coppia più forte della Serie A: Lukaku-Martinez che sono molto affiatati. La squadra nerazzurra è la vera rivale dei bianconeri che resta un gradino sopra anche per quanto conquistato negli ultimi anni. La Lazio è una splendida realtà che sta dimostrando di poter rimanere là in alto anche se la lotta fino alla fine sarà tra la Juventus e l’Inter”.

Credi che il tridente Dybala, Higuain Ronaldo sia una soluzione estemporanea o possa essere utilizzata con continuità? “Credo che sia il dilemma della Juventus di quest’anno. Quando hai tre giocatori di quel calibro in forma, è un peccato lasciarli fuori. Dybala si sacrifica di più anche se l’inserimento di Ramsey può dare qualcosa in più sotto il punto di vista difensivo. Non va poi dimenticato Douglas Costa che potrebbe formare un tridente perfetto con Ronaldo, Dybala o Higuain”.

Ti ha sorpreso L esonero di Montella? Credi che Iachini sia L allenatore giusto per la Viola? “Chi non conosce Iachini, può sembrare un allenatore con poco appeal e che forse non entusiasma le piazze ma in realtà è forse l’allenatore più concreto del panorama italiano che è riuscito a centrare ogni obiettivo che gli era stato richiesto in passato, anche promozioni dalla B alla A e credo che meriti una panchina importante come quella della Fiorentina che secondo me in questo momento non poteva fare scelta migliore”.

Alla Fiorentina è arrivato il giovane Cutrone, cosa pensi dell attaccante? “Cutrone mi piace, è un attaccante che ha bisogno della squadra perchè è un finalizzatore. Forse in questo momento alla Fiorentina dove stanno ancora cercando la quadratura, aspettarsi che possa far bene subito magari sarà difficile però in prospettiva ha l’età e le caratteristiche giuste per la squadra viola. Con la fiducia dell’allenatore potrà dimostrare il suo valore come aveva fatto al Milan soprattutto nel primo anno”.