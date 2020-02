ESCLUSIVA COSSATO: “Juve-Fiorentina? I bianconeri sono favoriti ma i viola dopo l’arrivo di Iachini potrebbero anche conquistare un risultato positivo”.

di Marco Guido

Michele Cossato, ex attaccante che nel corso della sua carriera ha anche disputato una stagione nelle fila della Fiorentina, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che Domenica si disputerà allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i viola. Ecco cosa ci ha raccontato:

Domenica si gioca Juventus-Fiorentina, che partita ti aspetti di vedere? “La Fiorentina mi sembra che si sia rivitalizzata in seguito al cambio dell’allenatore che ha sicuramente portato dei benefici alla formazione viola. Prima dell’arrivo di Iachini la squadra mi è parsa in evidenti difficoltà, mentre ora mi sembra una squadra in salute che può andare a giocarsela anche a Torino. La Juventus è sicuramente favorita ma la Fiorentina, che sta giocando un buon calcio, può andare a fare la sua partita a Torino e tentare anche di strappare un risultato positivo”.

Quale può essere il giocatore viola che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Chiesa e Vlahovic che secondo me è davvero forte, è giovane ed insieme all’esterno viola può creare problemi alla retroguardia bianconera. Mancherà ancora l’infortunato Ribery e quindi sono quei due che in qualsiasi momento possono trovare la giocata decisiva”.

Qual’è la tua favorita per la conquista dello scudetto? “Per me rimane la Juventus che ha un organico più completo anche se, per esempio nel caso in cui la Lazio riesca a ritrovare un’altra striscia di successi consecutivi potrebbe contendere lo scudetto ai bianconeri. Le tre squadre sono vicine e quindi la sorpresa è sempre dietro l’angolo anche se la favorita resta la squadra bianconera”.

Credi che il tridente Dybala Higuain Ronaldo sia una soluzione estemporanea o può essere utilizzata con continuità? “Sono tre campioni che ha sicuramente provato anche durante la settimana, dando magari delle istruzioni precise alla squadra in fase difensiva. Io personalmente li farei giocare sempre però gli equilibri della squadra sono in mano all’allenatore. A Napoli non credo che abbia fatto così male nonostante la sconfitta”.

Ti aveva sorpreso l’esonero di Montella, credi che Iachini sia l’allenatore giusto per i viola? “Stravedo per Iachini che è stato un mio compagno di squadra ed è stato uno di quelli che mi ha dato di più sotto il punto di vista della voglia di allenarsi e migliorarsi in ogni allenamento, è un grandissimo allenatore. Quando la Fiorentina ha deciso di esonerare Montella che ha faticato a livello di risultati, sono stato contentissimo che la società abbia deciso di puntare su Iachini che ha già dato la scossa alla squadra come dimostrato dagli ottimi risultati conquistati finora”.

Ti chiedo anche un giudizio su Cutrone, cosa pensi del giovane attaccante? “E’ un giocatore d’area di rigore, che si da da fare e corre tanto, che servirà sicuramente alla Fiorentina. Penso che sia stato un buon acquisto anche se personalmente preferisco Vlahovic, Cutrone è sicuramente un ottimo rinforzo per la squadra messa a disposizione di Iachini”.