ESCLUSIVA COLONNESE: “Porte chiuse? E’ un fattore importante ma la partita va sempre giocata sul campo. Eriksen può essere determinante anche a gara in corso”

di Marco Guido

Francesco Colonnese, ex difensore che nel corso della sua carriera ha indossato per tre stagioni la maglia dell’Inter, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che si disputerà Domenica allo Juventus Stadium tra i bianconeri ed i nerazzurri. Ecco cosa ci ha raccontato:

Domenica si giocherà a porte chiuse Juventus-Inter, che partita ti aspetti di vedere? “E’ una gara fondamentale per entrambe le compagini, c’è sempre grande rivalità e l’Inter vorrà dimostrare di non esser inferiore ai bianconeri che stanno comandando attualmente la classifica. La squadra di Conte vorrà andare a Torino a giocarsi le sue possibilità di conquistare lo scudetto, il fatto che non ci sarà il pubblico può essere importante anche se la partita deve essere giocata sul campo. Mi aspetto un’Inter battagliera, aggressiva, soltanto vincendo a Torino può stravolgere tutto e sovvertire il dominio della Juventus nel campionato italiano”.

Credi che il fatto di giocare a porte chiuse possa essere un fattore decisivo? “Durante la mia carriera non mi è mai capitato di giocare ma può essere un fattore determinante giocare una gara con questa grande rivalità senza pubblico azzera probabilmente il vantaggio che ha la Juventus nel giocare in casa anche se poi la partita dovranno giocarla sul campo”.

Quale può essere il giocatore dell’Inter che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “L’Inter ha tante qualità: l’attacco molto forte, una coppia d’attaccanti che sta facendo la differenza, Eriksen è sicuramente un’arma in più a disposizione di mister Conte magari anche a gara in corso”.

Credi che la sfida di Domenica sarà decisiva per la conquista dello scudetto o la Lazio può ancora vincere il campionato? “E’ una sfida forse decisiva più per l’Inter che per la Juventus che ha un po’ di vantaggio. I nerazzurri dovranno cercare la vittoria anche perché i bianconeri hanno anche vinto la gara di andata disputata a San Siro. Se la squadra di Conte dovesse conquistare i tre punti, potrebbe stravolgere un po’ la classifica anche se la Lazio resta in corsa”.

Credi che il ritorno di Chiellini sarà decisivo per la formazione bianconera? “Chiellini è un giocatore importante per la sua forza, la sua leadership, è il difensore italiano più forte al momento. E’ rientrato a Ferrara dove ha disputato una buona gara anche se non è certamente al top della condizione, per la quale ci vuole sicuramente ancora un po’ di tempo ma è un recupero molto importante”.

Ti chiedo un giudizio sul giovane Bastoni che non sarà della partita ma che sta disputando un’ottima stagione? “Bastoni è forse il giovane più talentuoso in circolazione: bravo sia con la testa che con i piedi, sta migliorando molto anche difensivamente. Deve forse perfezionarsi nella marcatura in area di rigore ma ha sicuramente tutto il tempo per migliorarsi. Chiellini, Acerbi e Bastoni sono i tre difensori italiani più forti in questo momento”.

Ringraziamo naturalmente Francesco Colonnese per la cortese disponibilità.